Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 декабря 2017 года



ПОДГОТОВКУ КРЫМСКИХ ДИВЕРСИЙ РАЗБИЛИ ПО СУДАМ

ЗАКОНЧЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ДВУХ ФИГУРАНТОВ



Как стало известно "Ъ", завершено предварительное следствие по уголовным делам в отношении обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму Андрея Захтея и Евгения Панова. Оба были задержаны в августе 2016 года возле границы с Украиной после перестрелок с российскими силовиками, в ходе которых погибли сотрудник ФСБ и десантник. Андрей Захтей признал вину, его дело будет рассмотрено в особом порядке, Евгений Панов приступил к ознакомлению с материалами расследования.





СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ВОСТОЧНОГО ПРОВЕЛИ ПО ДВУМ СТАТЬЯМ

ОБВИНЯЕМЫХ В КРУПНОМ ХИЩЕНИИ ПРОСЯТ ПРИГОВОРИТЬ К ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКАМ





Как стало известно "Ъ", в Симоновском суде Москвы прошли прения по делу о крупных хищениях средств, выделенных из бюджета на строительство космодрома Восточный. Гособвинение предложило приговорить владельца "ВИП-Стройинжиниринга" Сергея Дегтярева к десяти годам лишения свободы, а топ-менеджеров компании Евгению Дегтяреву, Александра Базанкова и Мурата Матуева - к восьми, семи и семи годам заключения соответственно. Кроме того, прокурор требует оштрафовать обвиняемых в общей сложности на 360 млн руб. Адвокаты обвиняемых убеждены, что их подзащитные закон не нарушали, а те деяния, в которых их обвиняют, относятся к предпринимательской деятельности.





ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ ЗАДАВИЛИ ЛОКАЛИЗАЦИЮ

ВВОЗ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ОКАЗАЛСЯ ВЫГОДНЕЕ ИХ ВЫПУСКА В РФ



Как стало известно "Ъ", производители автокомпонентов в России пожаловались Минэкономики на ставки ввозных пошлин на субкомпоненты - они выше, чем на готовые комплектующие. Это делает экономически нецелесообразной локализацию производства компонентов в стране. В правительстве именно этот сектор называли новым вектором развития автопрома, но на изменение пошлин могут потребоваться годы.





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"AK&M" от 27.12.2017