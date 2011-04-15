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27/12/2017
10:35

Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 декабря 2017 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 декабря 2017 года

ПОДГОТОВКУ КРЫМСКИХ ДИВЕРСИЙ РАЗБИЛИ ПО СУДАМ
ЗАКОНЧЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ДВУХ ФИГУРАНТОВ

Как стало известно "Ъ", завершено предварительное следствие по уголовным делам в отношении обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму Андрея Захтея и Евгения Панова. Оба были задержаны в августе 2016 года возле границы с Украиной после перестрелок с российскими силовиками, в ходе которых погибли сотрудник ФСБ и десантник. Андрей Захтей признал вину, его дело будет рассмотрено в особом порядке, Евгений Панов приступил к ознакомлению с материалами расследования.


СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ВОСТОЧНОГО ПРОВЕЛИ ПО ДВУМ СТАТЬЯМ
ОБВИНЯЕМЫХ В КРУПНОМ ХИЩЕНИИ ПРОСЯТ ПРИГОВОРИТЬ К ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКАМ


Как стало известно "Ъ", в Симоновском суде Москвы прошли прения по делу о крупных хищениях средств, выделенных из бюджета на строительство космодрома Восточный. Гособвинение предложило приговорить владельца "ВИП-Стройинжиниринга" Сергея Дегтярева к десяти годам лишения свободы, а топ-менеджеров компании Евгению Дегтяреву, Александра Базанкова и Мурата Матуева - к восьми, семи и семи годам заключения соответственно. Кроме того, прокурор требует оштрафовать обвиняемых в общей сложности на 360 млн руб. Адвокаты обвиняемых убеждены, что их подзащитные закон не нарушали, а те деяния, в которых их обвиняют, относятся к предпринимательской деятельности.


ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ ЗАДАВИЛИ ЛОКАЛИЗАЦИЮ
ВВОЗ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ОКАЗАЛСЯ ВЫГОДНЕЕ ИХ ВЫПУСКА В РФ

Как стало известно "Ъ", производители автокомпонентов в России пожаловались Минэкономики на ставки ввозных пошлин на субкомпоненты - они выше, чем на готовые комплектующие. Это делает экономически нецелесообразной локализацию производства компонентов в стране. В правительстве именно этот сектор называли новым вектором развития автопрома, но на изменение пошлин могут потребоваться годы.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 27.12.2017
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