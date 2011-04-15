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27/12/2017
09:32

Повтор! Газпром в 2017 году увеличил добычу газа на 12%

Газпром в 2017 году увеличил добычу газа по сравнению с предыдущим годом на 12% более чем до 470 млрд куб. м. Об этом сообщил председатель правления компании Алексей Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания.

"В уходящем году мы с вами существенно нарастили добычу газа. Объём добычи составит более 470 млрд куб. м — это на 12% больше, чем в 2016 году. В абсолютном выражении это более чем на 50 млрд куб. м превысит добычу прошлого года".

По его словам, коэффициент прироста запасов газа в 2017 будет больше единицы и составит 1.8.

К началу отопительного сезона Газпром также увеличил потенциал суточного отбора из российских хранилищ до 805.3 млн куб. м. "Это рекордный показатель за всю историю отечественной газовой промышленности. Хочу подчеркнуть, что это на 30% больше суточной производительности, которую мы с вами имели к зиме 2010-2011 года. То есть всего-навсего за семь лет мы на треть увеличили производительность наших подземных хранилищ", - отметил глава Газпрома.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.

Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.

Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.

"AK&M" от 26.12.2017
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