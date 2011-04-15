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27/12/2017
12:30

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 11 месяцев выросла в 2.2 раза до 98.8 млрд руб.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 11 месяцев 2017 года выросла в 2.2 раза до 98.8 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ВТБ.

Чистые процентные доходы составили 420.5 млрд руб., увеличившись на 11.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая процентная маржа составила 4.1% за 11 месяцев 2017 года против 3.7% за 11 месяцев 2016 года.

Чистые комиссионные доходы составили 82.6 млрд руб., увеличившись на 17.2%.

Совокупные расходы группы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов, а также прочих активов, обязательств кредитного характера и судебных исков составили 144.3 млрд руб., снизившись на 18.6%.

По состоянию на 30 ноября 2017 года достаточность капитала первого уровня составила 13.1% (12.9% на 31 декабря 2016 года), общая достаточность капитала — 14.6% (14.6% на 31 декабря 2016 года).

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-октябре 2017 года выросла в 2.4 раза до 90.9 млрд руб. с 38 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

"AK&M" от 27.12.2017
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