ФТС на 25 декабря перечислила в бюджет РФ 4.463 трлн руб., перевыполнив план на 0.26%

ФТС на 25 декабря перечислила в бюджет РФ 4.463 трлн руб., что составляет 100.26% от установленного прогнозного задания по формированию доходов федерального бюджета - 4.451 млрд трлн руб. Об этом говорится в сообщении ФТС.



Платежи от импорта товаров в 2017 году составляют 2.439 трлн руб., или 54.6% об общего объёма перечислений ФТС России. Это на 121.9 млрд руб. (на 5.3%) больше, чем платежей от импорта в 2016 году – 2.317 трлн руб.



Вывозная таможенная пошлина в 2017 году составила 1.940 трлн руб., или 43.5% от общего объёма перечислений ФТС России. Это на 113.7 млрд руб. (на 5.5%) меньше, чем в 2016 году – 2.054 млрд руб. Прогнозное задание на 2017 год по вывозной таможенной пошлине ФТС России выполнила на 100.3%.



















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