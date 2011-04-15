С.Чемезов рассказал о перспективах вхождения ОАК в Ростех

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью газете "Коммерсант" рассказал об интересе к Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).



"Если говорить обо всех структурах, которые не входят в корпорацию, то ОАК — наиболее близкая к нам компания. Около 70% всех комплектующих делается у нас: двигатели, авионика, композиты, агрегаты… Мы друг без друга жить не можем", — заявил он.



"Мы сейчас говорим гипотетически, решения по вхождению ОАК нет. Но если оно будет принято, то появится единая компания, типа Boeing или Airbus. Полный цикл производства в одних руках и в одном месте. В этом случае, наверное, такая объединённая компания будет больше интересна для инвестора, чем раздробленная", — ответил господин Чемезов на вопрос, что даст вхождение ОАК в Ростех.



Касаясь темы приватизации авиационных активов, глава Ростеха отметил, что "такая конфигурация будет однозначно интересна инвесторам, в том числе иностранным".



В ОАК входят: ПАО "Компания "Сухой", ПАО "Корпорация "Иркут", ОАО "Ил", ОАО "ОАК - Транспортные самолёты", ПАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", ПАО "Туполев", ОАО "Илюшин Финанс Ко.", ОАО "Финансовая лизинговая компания", ЗАО "Авиастар-СП", ПАО "ВАСО", АО "РСК "МиГ", ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова", ОАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева", ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", ЗАО "Аэрокомпозит", ПАО "ТАНТК им. Бериева".



Чистый убыток ОАК за первое полугодие 2017 года по МСФО снизился на 10.14% до 6.599 млрд руб. с 7.344 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 51.27% до 179.7 млрд руб. со 118.795 млрд руб., прибыль от операционной деятельности составила 6.5 млрд руб. против убытка в 5.402 млрд руб. годом ранее, убыток до налогообложения уменьшился в 2.06 раза до 5.838 млрд руб. с 12.022 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ОАК за 9 месяцев 2017 года по РСБУ снизился на 19.52% до 166.396 млн руб. с 206.751 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 35.64% до 17.468 млрд руб. с 12.878 млрд руб., убыток от продаж - на 34.27% до 2.141 млрд руб. с 1.594 млрд руб., убыток до налогообложения - на 2.03% до 771.759 млн руб. с 756.371 млн руб.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



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