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27/12/2017
12:32

Украина изменила порядок пересечения границы для граждан РФ

МИД России предупредил российских граждан, собирающихся посетить Украину, о возможных сложностях при пересечении государственной границы в связи с новыми требованиями Государственной пограничной службы Украины, которые вступают в силу с 1 января 2018 года. Об этом сообщил Ростуризм.

Как следует из заявлений киевских властей, от граждан РФ при пересечении украинской границы планируется требовать предоставления её компетентным органам своих персональных данных, включая биометрические, а также регистрации по месту пребывания в период нахождения и передвижения по территории страны.

МИД России рекомендует российским гражданам, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки на Украину, учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований.


"AK&M" от 27.12.2017
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