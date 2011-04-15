Ростелеком запускает услугу аренды антивирусных продуктов ESET

ПАО "Ростелеком" на платформе партнерской экосистемы реализовал для корпоративных клиентов компании возможность аренды антивирусных решений ESET. Об этом говорится в сообщении компаний.



Антивирусные решений ESET на платформе Ростелекома разработаны специально для разных видов бизнеса - для малого, среднего и крупного. Клиентам и партнерам Ростелекома доступны корпоративные продукты с возможностью выбора количества защищаемых узлов и ежемесячной оплатой вместо высокого разового платежа.



На базе платформы Ростелекома доступны подписки на следующие версии бизнес-продуктов ESET NOD32: специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети ESET NOD32 Small Business Pack; бизнес-решение для централизованной антивирусной защиты ESET NOD32 Antivirus Business Edition; комплексное решение для оперативного детектирования всех типов угроз ESET NOD32 Smart Security Business Edition; продукты для защиты почтовых серверов ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server, Linux / BSD / Solaris, IBM Lotus Domino или Kerio; продукты для защиты файловых серверов ESET File Security для Microsoft Windows Server или Linux / BSD / Solaris.



Запуск совместного проекта с ESET стал частью партнерской экосистемы Ростелекома, задача которой в расширении спектра цифровых услуг и сервисов, а также обеспечения их безопасности. Платформа партнерской экосистемы - это технологическая платформа, на которой партнеры "Ростелекома" могут размещать свои облачные программные продукты и предлагать их корпоративным и государственным клиентам. Платформа партнерской экосистемы позволяет автоматизировать, ускорить и упростить подключение цифровых партнерских сервисов в инфраструктуру оператора, который может сразу предложить их клиенту. Новое решение актуально как для действующих клиентов компании, так и для новых.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по РСБУ за I квартал 2017 года упала в 2.5 раза до 1.338 млрд руб. с 3.418 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3.6% до 66.816 млрд руб. с 69.345 млрд руб., валовая прибыль - в 1.4 раза до 5.27 млрд руб. с 7.281 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.4 раза до 1.822 млрд руб. с 4. 45 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за 9 месяцев 2017 года выросла на 14% до 9.881 млрд руб. с 8.663 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2% до 22.216 млрд руб. с 217.039 млрд руб. Показатель OIBDA составил 71.163 млрд руб. против 72.4 млрд руб. (-2%). Операционная прибыль осталась практически на уровне предыдущего года, составив 28.573 млрд руб. против 28.588 млрд руб.



ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 27.12.2017