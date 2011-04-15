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27/12/2017
13:31

Президент Молдавии попросил Газпром о скидке в 10-15% на российский газ

Президент Молдавии Игорь Додон обратился к главе Газпрома с просьбой предоставить республике скидку на российский газ. Об этом А.Додон сообщил в своём блоге в соцсети Facebook.

"Обратился к главе Газпрома Алексею Миллеру с просьбой предоставить Молдавии скидку на газ в 10-15% (как для стран ЕАЭС). Стоимость газа для Молдавии за последние годы снизилась более чем в 2 раза. Соответственно этому, необходимо снизить цену на газ и для конечного потребителя", - написал А.Додон.

"В будущем надеемся дойти до цены на газ на уровне стран-членов ЕАЭС. Это позволит ещё больше снизить тарифы на газ для конечных потребителей. Это, в свою очередь, даст цепную реакцию на удешевление всех товаров и услуг в нашей стране", - написал А.Додон.

В 2016 году Газпром поставил в Республику Молдова 3 млрд куб. м газа.

Контракты между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через её территорию действуют до конца 2019 года.






"AK&M" от 27.12.2017
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