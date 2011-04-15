С активов АФК "Система" в МТС, "Медси" и БЭСК снят арест

В соответствии с постановлением Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве с 26 декабря отменены ограничения на получение доходов по принадлежащим Корпорации и АО "Система-Инвест" 31.76% акций ПАО "МТС", 100% акций АО "Группа компаний "Медси" и 90.47% акций АО "БЭСК". Об этом сообщило ПАО АФК "Система".



Указанные выше ограничения сняты в рамках реализации мирового соглашения, заключенного Корпорацией и АО "Система-Инвест" с НК "Роснефть", АНК "Башнефть" и Республикой Башкортостан 22 декабря 2017 года и утверждённого Арбитражным судом Республики Башкортостан 26 декабря 2017 года.



Ранее стало известно, что ПАО АФК "Система" подписало мировое соглашения с НК "Роснефть", АНК "Башнефть" и Республикой Башкортостан. По условиям мирового соглашения стороны отзывают все иски и отказываются от всех взаимных претензий, а АФК "Система" обязуется выплатить АНК "Башнефть" 100 млрд руб. в срок до 30 марта 2018 года. АФК "Система" осуществит выплату за счёт собственных и заёмных средств.



Напомним, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил в силе решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30 августа 2017 года по иску НК "Роснефть", АНК "Башнефть" и Республики Башкортостан к АФК "Система" и её дочерней компании АО "Система-Инвест".



Согласно постановлению апелляционного суда, АФК "Система" обязана была компенсировать Башнефти 136.274 млрд руб. убытков, якобы понесённых АНК "Башнефть" в связи с её реорганизацией в 2014 году.



В августе 2017 года Арбитражный суд Башкирии в вердикте по иску Роснефти признал действия АФК "Система" по реорганизации компании "Башнефть" способом неправомерного вывода активов. "Суд полагает, что принятое ответчиками решение о реорганизации представляет собой способ вывода активов из Башнефти, поскольку условия реорганизации, в результате которой Башнефти были причинены убытки, определены по усмотрению ответчиков. Само проведение реорганизации в течение января-мая 2014 года, непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 года, указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации прежде всего для неправомерного вывода активов контролируемого общества", - сообщалось в опубликованном решении суда по иску Роснефти.



Роснефть, которая в 2016 году приобрела 50.1% акций Башнефти, с своём иске указывала, что структуры Евтушенкова, не являясь законными владельцами компании и осознавая риски истребования акций в пользу законного владельца, которым являются власти Башкирии, под видом реорганизации выводили из Башнефти активы и денежные средства. Суд счёл эти доводы истцов подтверждёнными и правомерными.



В решении суда было указано, что АФК "Система" располагала возможностями устранить перекрёстную схему владения акциями, но не обосновала целесообразность действий, совершённых в отношении активов Башнефти.



В мае компания "Роснефть" подала иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием взыскать с АФК "Система" и "Система-Инвест" 106.6 млрд руб. убытков, которые компания "Башнефть" понесла в результате реорганизации в 2014 году. Позднее сумма исковых требований с учётом разницы курсов валют была увеличена до 170.6 млрд руб. Впоследствии к иску присоединилась Башкирия, владеющая пакетом "25% + 1 акция" "Башнефти".



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистая прибыль ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" по МСФО за 9 месяцев 2017 года выросла на 2.4% до 4.288 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 26% до 5.675 млрд руб. с 7.665 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО АФК "Система" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 92.02 млрд руб. против убытка в 14.593 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль сократились в 1.57 раза до 17.94 млрд руб. с 28.168 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 94.173 млрд руб. против убытка 13.59 млрд руб.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.



ПАО АНК "Башнефть" (ИНН 0274051582) является головным предприятием группы башкирского топливно-энергетического комплекса. Компания осуществляет добычу нефти на территории Республики Башкортостан, регионов Западной Сибири и Оренбургской области. Доказанные запасы на начало 2014 года по международной классификации PRMS составили 2.045 млрд баррелей. Башнефть в 2015 году увеличила добычу нефти на 11.9% до 19.919 млн т.



Чистая прибыль Башнефти за 9 месяцев 2016 года по МСФО упала на 33.6% до 34.034 млрд руб. с 51.28 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка компании сократилась на 6.5% составив 435 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль Башнефти по РСБУ за 9 месяцев 2016 года упала на 15% до 34.652 млрд руб. с 40.837 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка снизилась в 1.2 раза до 350.51 млрд руб. с 399.561 млрд руб. Валовая прибыль упала до 119.236 млрд руб. со 158.547 млрд руб. годом ранее.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Чистая прибыль Группы МТС по МСФО за III квартал 2017 года выросла на 43% до 18 млрд руб. с 12.6 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.1% до 114.6 млрд руб. со 112.2 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 6.7% до 48.8 млрд руб. с 45.7 млрд руб.



ГУП "Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы" получило 25.02% акций Медси в 2012 году в рамках сделки по объединению медицинских активов АФК "Система" и ГУП на базе Медси.



АО "Башкирская электросетевая компания" (БЭСК, ИНН 0276143694, собственник - ПАО АФК "Система") - крупная региональная компания, владеющая магистральными и распределительными электрическими сетями 0.4-500 кВ общей протяжённостью около 88 тыс. км. Также компании принадлежат подстанции и трансформаторные пункты 0.4/6/10 кВ. БЭСК занимает доминирующее положение по передаче электроэнергии на территории Башкирии, владеет ООО "Башкирэнерго", ООО "БСК" и ООО "БЭСК инжиниринг".



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль БЭСК за 2016 год по РСБУ увеличилась в 2.37 раза до 2.574 млрд руб. с 1.087 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 2.75% до 689.867 млн руб. с 671.411 млн руб., прибыль от продаж составила 131.126 млн руб. против убытка в 4.555 млн руб. за 2015 год, прибыль до налогообложения увеличилась в 2.28 раза до 2.641 млрд руб. с 1.16 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"