"Газпром нефть" завершила сейсмику 3D на шельфе Печорского моря

"Газпромнефть-Сахалин", дочерняя компания "Газпром нефти", завершила сейсморазведочные работы 3D на шельфе Печорского моря – на Долгинском нефтяном месторождении и Северо-Западном лицензионном участке. Выполненные в объёме более 5 тыс. кв. км исследования существенно превышают обязательства компании, зафиксированные в лицензиях на эти активы, говорится в сообщении компании.



В сейсморазведочных работах были задействованы технологии и оборудование, созданные или модернизированные для использования в Арктике. Сейсморазведочные работы выполнили современные исследовательские суда с максимальным для данного типа ледовым классом – "ICE-1A", оснащенные уникальным для России оборудованием, позволяющим получать высококачественные детальные сейсмические данные.



Полученные результаты сейсмических исследований позволят снять первоочередные геологические неопределенности и сформировать дальнейшую программу геологоразведочных работ "Газпром нефти" в Печорском море.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2017 года по МСФО выросла на 28% до 189 млрд руб. Выручка "Газпром нефти" с учётом пошлин за 9 месяцев 2017 года увеличилась на 19.3% по сравнению с показателем прошлого года до 1.458 трлн руб. Скорректированная EBITDA за 9 месяцев 2017 года выросла на 22.9% к аналогичному периоду прошлого года, составив 399 млрд руб.





"AK&M" от 27.12.2017