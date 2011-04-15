HeadHunter купит сервис по поиску работы Job.ru

HeadHunter покупает старейшего сервис по поиску работы и подбору персонала Job.ru. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца января 2018 года, сообщает газета "Ведомости".



Сумма сделки не разглашается.

На Job.ru уже появилось сообщение о закрытии сайта. Работодателям и соискателям предлагают перейти на сайт HeadHunter. Резюме пользователей Job.ru после завершения сделки будут перемещены в систему HeadHunter.



"Решение акционеров "Пронто медиа" прекратить дальнейшее развитие всех интернет-активов в России дало нам возможность приобрести часть активов Job.ru, в которых мы увидели наибольшую ценность для компании и наших клиентов", - прокомментировал сделку генеральный директор HeadHunter Михаил Жуков.



В ноябре компания Trader Media East (TME), единственный владелец сайтов Job.ru и irr.ru ("Из рук в руки"), сообщила, что сайты будут закрыты. Компания рассматривала возможность передачи бизнеса потенциальным инвесторам, но не смогла договориться с ними.



В последних рейтингах Mediascope аудитория irr.ru и Job.ru не указана. По состоянию на 30 сентября 2017 г. консолидированная выручка компании "Пронто медиа холдинг" составила $5.8 млн при убытке в $19.6 млн.



HeadHunter работает в сфере интернет-рекрутмента с 2000 года. Ресурс доступен в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Киргизии. По данным SimilarWeb, HeadHunter находится на пятом месте в мире по популярности среди сайтов, созданных для поиска работы и сотрудников.



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