АЛРОСА продолжает масштабный космический мониторинг объектов горной добычи. Об этом говорится в сообщении компании.



В целях обеспечения безопасности при ведении горных работ на эксплуатируемых объектах недропользования АЛРОСА завершила второй этап космической съёмки промышленных площадок всех горно-обогатительных комбинатов компании.



Исследование с помощью спутников COSMPO-SkyMed-1-4 начались в 2016 году и рассчитаны на три года. В этом году, как и годом ранее, они проводились в период с мая по ноябрь. За семь месяцев была проведена радарная интерферометрическая съемка с космических спутников не только карьеров, но и отвалов, гидротехнических сооружений и других промышленных объектов горно-обогатительных комбинатов компании. Это позволяет провести дистанционную оценку смещений с миллиметровой точностью по всей площади земной поверхности промышленных территорий ГОКов компании, которая составляет порядка 5000 га. Для расчёта смещений используется массив спутниковых данных, получаемых с космических аппаратов с определенной периодичностью - до 15 раз в месяц.



Работы проводятся с целью своевременного выявления возможных смещений земной поверхности над участками подземной добычи, деформации бортов и уступов карьеров, отвалов а также природные и техногенные смещения зданий и сооружений, расположенных вблизи отрабатываемых месторождений. Это, в свою очередь, позволяет предотвратить или снизить риски возможных чрезвычайных ситуаций.



Съёмки промышленных объектов АЛРОСА проводятся с 2016 года. Тогда был заключен трёхлетний договор с ООО "Компания СОВЗОНД", предусматривающий проведение космического радарного мониторинга при помощи спутников. Это нужно для того чтобы увидеть смещения земной поверхности в районах отрабатываемых алмазных месторождений. Точность смещений определяется до миллиметра. Исследования продлятся до конца 2018 года.



"АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению с 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.



"AK&M" от 27.12.2017