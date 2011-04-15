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27/12/2017
15:26

Российские АЭС установили абсолютный рекорд, выработав с начала года 200 млрд кВт ч электроэнергии

Российские АЭС установили абсолютный рекорд по выработке электроэнергии за всю историю существования российской атомной энергетики. Как сообщает пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом", в ночь на 27 декабря суммарная выработка атомных энергоблоков за период с начала 2017 года перешагнула рубеж в 200 млрд кВт ч электроэнергии.

Это значение больше планового показателя ФАС на 2017 год, который составляет 199.8 млрд кВт ч, а также больше достижения 2016 года по суммарной выработке (196.366 млрд кВт ч).

Таким образом, Росэнергоатом приблизился к абсолютному рекорду выработки, достигнутому лишь однажды, в 1989 году - 212.58 млрд кВт ч (с учётом АЭС Украины, Литвы и Армении).

Основной вид деятельности АО "Концерн Росэнергоатом" (ИНН 7744001497) - производство электроэнергии атомными электростанциями. В состав концерна входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом его филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании.

В РФ на атомных станциях эксплуатируется 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27.89 ГВт: 18 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, 15 - с канальными реакторами, 2 энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением (БН-600 и БН-800). Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет порядка 18.3%.









"AK&M" от 27.12.2017
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