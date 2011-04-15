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27/12/2017
16:42

Россиум завершил процесс объединения девелоперских активов под единым брендом "Инград"

ООО "Концерн "Россиум" завершил процесс объединения девелоперских активов ОПИН и "Инград". Об этом говорится в сообщении "Инград"

Объединённая девелоперская группа стала публичным акционерным обществом. Основные акционеры ПАО "Инград": ООО "Концерн "Россиум" - 63.51% уставного капитала и ООО "ИК Алгоритм" (100%-ная дочерняя компания ООО "Регион портфельные инвестиции") которому принадлежит 18.19% уставного капитала.

В новый состав совета директоров вошло 9 человек, в том числе 3 независимых директора. Избрание председателя совета директоров "Инграда" состоится до конца текущего года.

Роман Авдеев, основной акционер ООО "Концерн Россиум" отметил: "Уже во время переходного периода объединённая группа показала качественный рост, увеличив продажи на 80% в сравнении с прошлым годом. Более того, в 2017 году ГК "Инград" вывела на рынок сразу 5 проектов. Можно уверенно говорить о том, что девелоперский рынок получил нового крупного игрока в Московском регионе".

В ПАО "Инград" на различных этапах разработки и реализации находятся 16 проектов. Девелоперский портфель компании составляет 2.8 млн кв. м.

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