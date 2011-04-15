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27/12/2017
17:04

Л.Михельсон передал 14.4% СИБУРа в доверительное управление Газпромбанку

Мажоритарный владелец СИБУРа бизнесмен Леонид Михельсон снизил свою долю в компании до 34.0823% с 48.4823% акций. Об этом говорится в сообщении СИБУРа.

Из сообщений следует, что Л.Михельсон передал эти акции в доверительное управление ЗАО "Газпромбанк - Управление активами".

ПАО "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции. Основной пакет акций компании принадлежит Леониду Михельсону.

Чистая прибыль СИБУРа по МСФО в первом полугодии 2017 года увеличилась на 4% до 65.8 млрд руб. Выручка за вычетом НДС и экспортных пошлин выросла на 8.1% до 211.944 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 15% до 75.157 млрд руб.

АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.

"AK&M" от 27.12.2017
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