Группа "ЕСН" закрыла сделку по покупке газеты "Деловой Петербург". Об этом сообщается на сайте газеты "Деловой Петербург".



Сумма сделки не раскрывается по договорённости между продавцом и покупателем.



Григорий Берёзкин, председатель совета директоров группы "ЕСН", прокомментировал сделку так: "Деловой Петербург", как и РБК, был создан в 1993 году, газета стояла у истоков российской бизнес-журналистики. Это ведущее деловое издание Петербурга, с хорошей репутацией, качественным контентом и профессиональной командой. У "Делового Петербурга", как у РБК, премиальная аудитория, хорошая бизнес-модель. Мне газета нравится, и мы видим большой потенциал развития".



Группа ЕСН – российский инвестиционный холдинг, объединяющий компании в сферах информационных технологий, медиа, энергетики, инфраструктурных проектов. С момента основания в 1991 году группа является надёжным партнёром для ряда крупных российских и международных компаний.



Группа ЕСН также владеет холдингом РБК и ИД "Комсомольская правда".



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