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27/12/2017
17:12

Группа "ЕСН" закрыла сделку по покупке газеты "Деловой Петербург"

Группа "ЕСН" закрыла сделку по покупке газеты "Деловой Петербург". Об этом сообщается на сайте газеты "Деловой Петербург".

Сумма сделки не раскрывается по договорённости между продавцом и покупателем.

Григорий Берёзкин, председатель совета директоров группы "ЕСН", прокомментировал сделку так: "Деловой Петербург", как и РБК, был создан в 1993 году, газета стояла у истоков российской бизнес-журналистики. Это ведущее деловое издание Петербурга, с хорошей репутацией, качественным контентом и профессиональной командой. У "Делового Петербурга", как у РБК, премиальная аудитория, хорошая бизнес-модель. Мне газета нравится, и мы видим большой потенциал развития".

Группа ЕСН – российский инвестиционный холдинг, объединяющий компании в сферах информационных технологий, медиа, энергетики, инфраструктурных проектов. С момента основания в 1991 году группа является надёжным партнёром для ряда крупных российских и международных компаний.

Группа ЕСН также владеет холдингом РБК и ИД "Комсомольская правда".

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