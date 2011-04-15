Инфляция в РФ пятую неделю подряд остаётся на уровне 0.1%

Инфляция в РФ за период с 19 по 25 декабря 2017 года составила 0.1%, с начала года - 2.5%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 1.1%, свинину, говядину, пшено и маргарин - на 0.2-0.4%. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 0.9%, сахар-песок - на 0.5%, кур, муку и масло подсолнечное - на 0.1-0.3%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2.3%, в том числе на помидоры и огурцы по 7.7%.



Цены на бензин выросли на 0.3%, на дизельное топливо - на 0.6%.









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