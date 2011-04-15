Запущенный с космодрома "Байконур" спутник не вышел на связь

Запущенный с космодрома "Байконур" спутник "Ангосат" не вышел на связь. Как пишет газета "Ведомости", связь с ангольским спутником "Ангосат", запущенным с космодрома "Байконур", могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей.



Напомним, сегодня, 27 декабря 2017 года, в 6:54 MSK в соответствии с циклограммой полёта состоялось отделение космического аппарата (КА) "Ангосат" от разгонного блока (РБ) "Фрегат-СБ".



Пуск ракеты-носителя (РН) "Зенит-2SБ" с РБ "Фрегат-СБ" и ангольским космическим аппаратом (КА) "Ангосат" состоялся 26 декабря 2017 года в 22:00 MSK со стартового комплекса площадки N 45 космодрома "Байконур".



КА "Ангосат", созданный ПАО "РКК "Энергия" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") в интересах Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола, предназначен для обеспечения вещания в частотных C- и Ku-диапазонах на территории Республики Ангола, а также всего африканского континента.





"AK&M" от 27.12.2017