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27/12/2017
17:01

Запущенный с космодрома "Байконур" спутник не вышел на связь

Запущенный с космодрома "Байконур" спутник "Ангосат" не вышел на связь. Как пишет газета "Ведомости", связь с ангольским спутником "Ангосат", запущенным с космодрома "Байконур", могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей.

Напомним, сегодня, 27 декабря 2017 года, в 6:54 MSK в соответствии с циклограммой полёта состоялось отделение космического аппарата (КА) "Ангосат" от разгонного блока (РБ) "Фрегат-СБ".

Пуск ракеты-носителя (РН) "Зенит-2SБ" с РБ "Фрегат-СБ" и ангольским космическим аппаратом (КА) "Ангосат" состоялся 26 декабря 2017 года в 22:00 MSK со стартового комплекса площадки N 45 космодрома "Байконур".

КА "Ангосат", созданный ПАО "РКК "Энергия" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") в интересах Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола, предназначен для обеспечения вещания в частотных C- и Ku-диапазонах на территории Республики Ангола, а также всего африканского континента.


"AK&M" от 27.12.2017
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