Ростех планирует продать 49% "Вертолётов России", сообщил С.Чемезов

Ростех планирует продать 49% "Вертолётов России". Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью газете "Коммерсантъ".



Так, отвечая на вопрос о том, что компании удалось продать 12.5% акций "Вертолётов России" катарскому фонду, он сообщил, что "максимум 49% [хотим продать], чтобы контрольный пакет оставался у нас".



"Там один из индийских коммерсантов высказывал желание поучаствовать в приватизации холдинга, но пока дальше разговоров дела не дошло…. Не исключаю, что это может быть даже российский инвестор. Сейчас ситуация такая, что многие бизнесмены выводят свои средства из западных банков и стремятся их куда-то вкладывать. Понятно, что инвестиции в оборонный холдинг - это небыстрый возврат средств. Но мы в своей стратегии утвердили ежегодный рост в 17% - и ниже этого порога не опускались. В 2017-м у нас даже чуть побольше будет", - добавил он.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб.



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