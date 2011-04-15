Дайджест газеты "Ведомости" от 28 декабря 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 28 декабря 2017 года.





ЛЮДИ ГОДА ПО ВЕРСИИ "ВЕДОМОСТЕЙ"



Бизнесмен года - Леонид Михельсон, основной владелец и председатель правления "Новатэка".



Арктические пейзажи со снежными пустынями, полярной ночью и белыми медведями не намного дружелюбнее лунных ландшафтов. В то, что здесь можно построить завод по производству сжиженного газа, мало кто верил. Одним из немногих был председатель правления и основной владелец "Новатэка" Леонид Михельсон.В декабре, когда за полярным кругом начинается полярная ночь, начал работать "Ямал СПГ" - и это была первая партия газа, отправленная за границу в обход монополии "Газпрома".



Загадка года - Е Цзяньмин, председатель совета директоров CEFC.

Малоизвестный в России до этого года китайский нефтяной трейдер CEFC China Energy неожиданно стал одним из крупнейших иностранных инвесторов. В сентябре китайская компания договорилась выкупить у консорциума Qatar Investment Authority и Glencore за $9,1 млрд 14,16% акций "Роснефти". CEFC China Energy успела купить акции En+ у Олега Дерипаски на $500 млн и начала присматриваться к нефтегазовым активам в России.



Политик года - Алексей Навальный, основатель Фонда борьбы с коррупцией



В избирательных бюллетенях в марте 2018 г. Навального не будет, но именно он в предвыборном 2017 году оказался фактически единственным политиком, который провел полноценную избирательную кампанию. И более того, стал ключевой фигурой будущих президентских выборов, по сути формируя их повестку - в том числе и для "главного кандидата".



Профессионал года - Виталик Бутерин, создатель криптовалюты Etherium



Придумка 23-летнего Виталика Бутерина, криптовалюта Ethereum, к началу декабря подорожала почти в 57 раз. Легендарный биткойн рос гораздо медленнее конкурента с русскими корнями - "всего" примерно в 23 раза за 11 месяцев. В итоге Ethereum пока прочно удерживает второе место по капитализации среди мировых криптовалют - свыше $46 млрд. Но Ethereum это не только валюта.



Частное лицо года - Григорий Родченков, экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории



Григорий Родченков - человек, из-за которого сборная России не допущена на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане и лишена 33 наград (на 25 декабря. - "Ведомости"), завоеванных только на домашних Играх в Сочи четырехлетней давности. И, видимо, это не предел.





СТРАНА ЗАМОРОЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ



Уходящий год был далеко не лучшим в экономическом смысле, но если верить опросам об удовлетворенности жизнью, то это был один из лучших - если не лучший - год за все время с начала 1990-х.



Экономические сложности есть, но они не отражаются на отношении к ситуации в стране и, главное, на самоощущении граждан. Россияне по уровню "счастья" (т. е. по уровню общей удовлетворенности жизнью) крепкие середняки в мире.По опросу ВЦИОМа, счастливых в России 85%, по данным "Левада-центра" - 77%. Несмотря на сложности в экономике, россияне полагают, что живут неплохо, а заработанных средств на основные расходы им хватает: так считают 76% опрошенных центром "Ромир". Тех, кто считает, что тяжелые времена впереди, больше, чем тех, кто считает, что они позади, но это обычная ситуация - люди думают так более или менее всегда.





ПАССАЖИРЫ В РОССИИ СОСКУЧИЛИСЬ ПО НЕБУ



Еще никогда в России авиаперевозки не пользовались таким спросом. В этом году авиакомпании перевезут более 100 млн пассажиров.



В январе - ноябре российские авиакомпании перевезли 97,5 млн пассажиров. Это на 19,1% больше, чем годом ранее. А за весь 2017 год трафик может достичь 105 млн, сообщала Росавиация. 100 млн человек за год российские авиакомпании не перевозили никогда. Предыдущий рекорд был поставлен в 2014 г., когда авиакомпании перевезли 92 млн человек.



Гораздо заметнее увеличили перевозки иностранные авиакомпании.



Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 28.12.2017