"Вертолёты России" выплатят дивиденды за 9 месяцев на 5.482 млрд руб.

Внеочередное собрание акционеров АО "Вертолёты России" состоялось 26 декабря. Об этом говорится в сообщении компании.



Акционеры приняли решение выплатить дивиденды за 9 месяцев 2017 года на сумму 5.482 млрд. руб. В том числе по обыкновенным акциям будет выплачено 4.78 млрд руб. из расчёта 45.1 руб. на каждую, а по привилегированным акциям типа "А" - 702.229 млн руб. из расчёта 95.48 руб. на бумагу.



Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 9 января 2018 года.



АО "Вертолёты России" (ИНН 7731559044) - дочерняя компания АО "ОПК "Оборонпром", входящего в состав ГК "Ростех". Контролирует и управляет вертолётостроительными предприятиями: ОАО "Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля", АО "Камов", ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ОАО "Казанский вертолётный завод", ОАО "Роствертол", ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина", ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", ОАО "Ступинское машиностроительное производственное предприятие", ОАО "Редуктор-ПМ" и ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод", а также ОАО "Вертолётная сервисная компания".



Чистая прибыль АО "Вертолёты России" и его ДЗО по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 23.32% до 7.546 млрд руб. с 9.841 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 9.05% до 93.827 млрд руб. с 86.042 млрд руб., операционная прибыль сократилась на 24.53% до 13.696 млрд руб. с 18.147 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 26.88% до 10.475 млрд руб. с 14.325 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Вертолёты России" за 9 месяцев 2017 года по РСБУ снизилась на 18.79% до 11.349 млрд руб. с 13.974 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка уменьшилась на 24.27% до 25.637 млрд руб. с 33.851 млрд руб., прибыль от продаж - на 30.12% до 15.735 млрд руб. с 22.516 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 18.54% до 11.381 млрд руб. с 13.972 млрд руб.





"AK&M" от 28.12.2017