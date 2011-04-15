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28/12/2017
11:37

ФПК разместила допвыпуск акций объёмом 6.5 млрд руб.

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) 27 декабря завершило размещение дополнительного выпуска акций объёмом 6.5 млрд руб. Как говорится в сообщении ФПК, фактически размещено 100% выпуска.

Выпуск, размещённый по закрытой подписке, включает 6.5 млрд обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Цена размещения равна номиналу. Потенциальный приобретатель выпуска - ОАО "РЖД". Государственный регистрационный номер - 1-01-55465-Е-004D от 11 декабря 2017 года. Оплата акций производится денежными средствами с возможностью зачёта требований к ФПК.

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, ИНН 7708709686, дочернее предприятие ОАО "РЖД") начало хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. ФПК создана согласно программе структурной реформы на железнодорожном транспорте и концепции реформирования пассажирского комплекса дальнего следования.

Чистый убыток ФПК за первое полугодие 2017 года по МСФО уменьшился в 5.82 раза до 306 млн руб. с 1.782 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 7.8% до 91.382 млрд руб. с 84.77 млрд руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) составила 1.167 млрд руб. против убытка в 830 млн руб. годом ранее, убыток до налогообложения сократился в 69.85 раза до 26 млн руб. с 1.816 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ФПК за 9 месяцев 2017 года по РСБУ выросла на 19.62% до 13.852 млрд руб. с 11.58 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 6.77% до 172.453 млрд руб. со 161.512 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.79 раза до 15.909 млрд руб. с 5.698 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 18.45% до 18.353 млрд руб. с 15.494 млрд руб.

"AK&M" от 28.12.2017
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