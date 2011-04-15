Специалисты работают над возобновлением штатной работы КА "Ангосат", сообщил Роскосмос.



Так, 26 декабря 2017 года в 22:00 МСК со стартового комплекса площадки 45 космодрома "Байконур" штатно выполнен пуск ракеты-носителя (РН) "Зенит-2SБ" с разгонным блоком (РБ) "Фрегат-СБ" с космическим аппаратом (КА) "Ангосат".



В заданное время КА "Ангосат" был выведен на расчётную орбиту и вышел на связь, но через некоторое время с него перестала поступать телеметрическая информация.



Специалисты РКК "Энергия" анализируют имеющуюся телеметрию, полученную с КА "Ангосат", для устранения нештатной ситуации - ведется работа по восстановлению связи с КА. Аналогичные случаи были: спутник "Фотон-М" (2014 год), спутник STEREO-9 (НАСА, 2016 год), казахстанский спутник связи КазСат (2017 год) и так далее.







"AK&M" от 28.12.2017