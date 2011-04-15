Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/12/2017
14:03

Специалисты работают над возобновлением штатной работы КА "Ангосат"

Специалисты работают над возобновлением штатной работы КА "Ангосат", сообщил Роскосмос.

Так, 26 декабря 2017 года в 22:00 МСК со стартового комплекса площадки 45 космодрома "Байконур" штатно выполнен пуск ракеты-носителя (РН) "Зенит-2SБ" с разгонным блоком (РБ) "Фрегат-СБ" с космическим аппаратом (КА) "Ангосат".

В заданное время КА "Ангосат" был выведен на расчётную орбиту и вышел на связь, но через некоторое время с него перестала поступать телеметрическая информация.

Специалисты РКК "Энергия" анализируют имеющуюся телеметрию, полученную с КА "Ангосат", для устранения нештатной ситуации - ведется работа по восстановлению связи с КА. Аналогичные случаи были: спутник "Фотон-М" (2014 год), спутник STEREO-9 (НАСА, 2016 год), казахстанский спутник связи КазСат (2017 год) и так далее.



"AK&M" от 28.12.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100