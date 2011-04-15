МегаФон завершил приобретение 12.5%-ной доли в уставном капитале "Форпоста"

ПАО "МегаФон" закрыло сделку по приобретению 12.5%-ной доли в уставном капитале ООО "Форпост". Об этом говорится в сообщении Мегафона.



Сумма сделки составила $3.125 млн и была выплачена в рублях 26 декабря 2017 года.



МегаФон также получил опцион на покупку дополнительных 12.5%-ной доли в уставном капитале "Форпоста" по справедливой стоимости, но не более цены, заплаченной за первые 12.5%, а также опцион на продажу всей доли обратно г-ну Черепеннику в любое время в зависимости от успешности развития закупочного альянса и в соответствии с другими условиями, изложенными в документации по сделке.



Анна Серебряникова, операционный директор МегаФона, прокомментировала: "Приобретение доли в уставном капитале Форпост полностью соответствует нашей цифровой стратегии в сфере B2X, направленной на развитие компетенций в ИКТ и реализации персонализированных ИКТ-проектов и интеграционных решений для наших клиентов в корпоративном и государственном секторе. Мы также нацелены на повышение операционной эффективности и вместе с Форпост намерены сделать наш закупочный процесс более конкурентным и эффективным".



ООО "Форпост" - материнская компания ООО "Талмер", системного интегратора и поставщика комплексных ИТ-решений в России, единственным владельцем которого является Антон Черепенникова.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо- Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Чистая прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 9 месяцев 2017 года сократилась на 22% до 17.482 млрд руб. с 22.417 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 0.9% до 237.169 млрд руб. с 234.988 млрд руб., показатель OIBDA - на 1% до 92.985 млрд руб. с 92.086 млрд руб.



Чистая прибыль компании за III квартал 2017 года по сравнению с III кварталом 2016 года выросла на 28% до 8.121 млрд руб. с 6.346 млрд руб., выручка - на 4.4% до 84.72 млрд руб. с 81.115 млрд руб., показатель OIBDA - на 3.3% до 33.339 млрд руб. с 32.285 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "МегаФон" по РСБУ за I квартал 2017 года упала в 2 раза до 5.169 млрд руб. с 12.014 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 0.7% до 68.944 млрд руб. с 69.453 млрд руб., валовая прибыль - на 22% до 22.575 млрд руб. с 29.102 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.4 раза до 6.451 млрд руб. с 15.356 млрд руб. годом ранее.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"