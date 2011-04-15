Потенциал рубля еще не исчерпан

Российская валюта продолжает следовать за настроениями на рынке нефти. Здесь произошел резкий всплеск оптимизма на известиях о взрыве на трубопроводе в Ливии. Однако, достигнув пика на отметке 66.37, баррель Brent перешел к коррекции, увлекая за собой рубль. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.



Также отступление валюты связано с окончанием налогового периода и неудачным аукционом Минфина, которому не удалось в полной мере разместить выставленный объем ОФЗ. В противовес этим факторам выступает сохраняющаяся слабость доллара на международном валютном рынке.



На данном этапе укрепление рубля может продолжиться. И на это есть несколько причин. Во-первых, котировки на рынке нефти ощущают поддержку на ливийском факторе - с утра Brent вернулась выше 66. Если отчет Минэнерго США отразит резкое сокращение запасов энергоносителей, это окажет дополнительную поддержку и нефти, и рублю. Во-вторых, с момента закрытия вчерашних торгов на российских площадках доллар внушительно просел против основных валют, что повлечет открытие пары доллар/рубль гэпом вниз с целью на 57 руб., подчеркивает аналитик.







"AK&M" от 28.12.2017