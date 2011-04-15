А.Власов назначен заместителем гендиректора по розничному бизнесу Ингосстраха

Алексей Власов назначен заместителем генерального директора по розничному бизнесу СПАО "Ингосстрах". Игорь Ямов, занимавший этот пост с 1996 года, продолжит работу в компании в статусе советника генерального директора, говорится в сообщении Ингосстраха.



Комментируя свое назначение, А.Власов отметил, что сосредоточит свои усилия на развитии партнерских и прямых каналов продаж, проактивном предоставлении первоклассных сервисов клиентам и партнерам с применением самых современных IT-решений и онлайн-услуг, а также на сохранении и укреплении лидирующих позиций страховщика на рынке, в том числе в сегменте каско, где Ингосстрах уверенно держит первое место.



А.Власов родился в 1974 году в Москве. В 1998 году окончил Московский государственный инженерно-физический институт по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления". Вся трудовая биография А.Власова связана с Ингосстрахом. Он пришел в компанию в 1996 году и прошел путь от экономиста до заместителя генерального директора.



На новой позиции в статусе советника И.Ямов займется решением стратегических вопросов дальнейшего развития страхового ритейла в условиях нестабильности рынка и кризисных явлений в экономике.



И.Ямов родился в 1952 году в Наро-Фоминске. В 1974 году окончил Московский станкоинструментальный институт, в 1982 году – Всесоюзную академию внешней торговли. С 1983 по 1995 год работал в системе внешнеэкономических связей страны. В 1996 году пришел в Ингосстрах, заняв пост заместителя генерального директора по розничному бизнесу. За годы работы Игоря Ямова ускоренное развитие розницы трансформировало страховой профиль Ингосстраха, превратив его в универсальную страховую компанию федерального присутствия с опорой на "моторные" виды страхования.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 28.12.2017