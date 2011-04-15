РуссНефть добыла в 2017 году 7 млн т нефти и 2.5 млрд куб. м газа

ПАО НК "РуссНефть" в 2017 году, по прогнозным данным, добудет более 7 млн т нефти и около 2.5 млрд куб. м газа, что соответствует обязательствам компании в рамках соглашения "ОПЕК +" и уровню прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе РуссНефти.



В текущем году на месторождениях компании введены в эксплуатацию 129 новых нефтяных скважин, добыча от ввода которых составит около 1 млн т.



В рамках реализации "пилотного" проекта по освоению сланцевой нефти баженовских отложений Средне-Шапшинского месторождения была успешно апробирована технология Slickwater, гибридного гидроразрыва пласта.



По результатам проведённых геологоразведочных работ прирост запасов нефти по группе компаний составит 12.3 млн т, что обеспечивает воспроизводство запасов в 1.76 раза.



По итогам текущего года ожидаемая дополнительная добыча нефти от реализации программы геолого-технических мероприятий на переходящем фонде скважин РуссНефти составит около 600 тыс. т, что выше уровня 2016 года на 11%.



Освоение инвестиций в 2017 году полностью соответствует параметрам бизнес-плана.



ПАО НК "РуссНефть" входит в ТОП-6 крупнейших нефтяных компаний по объёмам добычи нефти в России.



Компания обладает сбалансированным портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.



Объём 2P запасов компании превышает 200 млн т (SPE). Численность персонала компании составляет около 10 тыс. человек.





"AK&M" от 28.12.2017