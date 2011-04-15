ВТБ запускает сервис проверки недвижимости для ипотечной сделки

ВТБ совместно с Группой компаний SRG запустил новый сервис одобрения недвижимости для оформления ипотечного кредита. Об этом говорится в сообщении банка.



Проект "Одобрено" позволяет предварительно провести комплексную проверку квартиры и подтвердить её соответствие требованиям банка.



"Одобрено" - сервис, позволяющий продавцу недвижимости получить рекомендации по стоимости объекта и качественные фотографии выставляемого лота, а впоследствии - возможность продажи своего объекта ипотечным клиентам ВТБ. Продавец получает возможность информировать потенциальных покупателей о предварительном одобрении квартиры для ипотечной сделки, что существенно сократит срок её проведения. Документы будут заранее проверены и верифицированы партнёрами банка.



Сервис доступен как для физических лиц - продавцов недвижимости, так и для риелторов - партнёров банка, заинтересованных в ускорении процесса проведения ипотечных сделок с ВТБ.



В настоящий момент сервис доступен клиентам на территории Москвы и Московской области, в планах на 2018 год - развитие и масштабирование проекта на все субъекты РФ.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-октябре 2017 года выросла в 2.4 раза до 90.9 млрд руб. с 38 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.



"AK&M" от 28.12.2017