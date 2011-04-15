Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/12/2017
13:17

Настроение на нефтяном рынке остается приподнятым

Настроение на нефтяном рынке остается приподнятым. Цены на оба основных контракта плюсуют в ходе утренних торгов четверга, отыгрывая статистку от Американского института нефти (API). Данные API отразили сокращение запасов сырой нефти на ~6 mn bbl, при этом запасы бензина выросли на 3, а дистиллятов на 2.8 mn bbl. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Объемы торгов остаются низкими между рождественскими и новогодними праздниками. Сегодня в фокусе рынка недельные данные от Минэнерго США о запасах нефти/нефтепродуктов и объемах производства. При условии того, что оценка API оказалась верной, и данные от Минэнерго подтвердят сокращение запасов нефти, текущее недельное снижение станет шестым к ряду, а уровень достигнет минимальных отметок с октября 2015 года.

На этом фоне цены могут вновь попытаться обновить максимумы года. При этом рост запасов бензина (наблюдаемый также шесть недель подряд) и рост уровня добычи, который относят к основным вызовам для рынка на ближайшую перспективу, скорее всего рынок предпочтет оставить без внимания. Brent краткосрочно $65.5-67.5/bbl.


"AK&M" от 28.12.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100