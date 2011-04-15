Число индивидуальных инвестиционных счетов в III квартале выросло на 38 тыс.

Число индивидуальных инвестиционных счетов по итогам III квартала 2017 года составило 269 тыс., что на 38 тыс. больше, чем во II квартале. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на обзор ключевых показателей профессиональных участников финансового рынка за III квартал.



Такой значительный рост ЦБ объясняет, в том числе вступлением в силу поправки в закон "О рынке ценных бумаг", которая позволяет в течение года пополнить счёт на сумму до 1 млн руб.



В III квартале количество клиентов на депозитарном обслуживании у профучастников - некредитных финансовых организаций (НФО) выросло на 6.2% до 781.2 тыс., у профучастников - кредитных организаций (КО) эта цифра немного сократилась и составила 1.03 млн. В этот же период на брокерском обслуживании у профучастников - НФО находились 760.8 тыс. клиентов (+3.2% за квартал), у профучастников - КО соответственно 644.5 тыс. клиентов (+4.6% за квартал). Доля физических лиц в структуре клиентов профучастников как НФО, так и КО оставалась стабильно высокой - около 98%.



В обзоре приводятся данные по деятельности форекс-дилеров, которые фактически начали свою работу на российском рынке после одобрения базового стандарта совершения операций на финансовом рынке в мае 2017 года. На конец III квартала такая лицензия была выдана восьми организациям, семь из которых зарегистрировали в СРО рамочный договор и могут предоставлять соответствующие услуги. Согласно представленной форекс-дилерами отчётности, пик начала осуществления деятельности пришёлся на август 2017 года. Их клиентами по состоянию на конец сентября стали 1153 человека, наибольшим спросом у физических лиц пользуются операции с парами евро/доллар и доллар/иена.





"AK&M" от 28.12.2017