Транснефть заключила договор с Сургутнефтегазом на транспортировку в 2018 году 61.178 млн т нефти

ПАО "Транснефть" и ОАО "Сургутнефтегаз" 27 декабря заключили договор об оказании услуг по транспортировке нефти. Об этом говорится в сообщении Транснефти.



Согласно документу, за период с 1 января по 31 декабря 2018 года по системе магистральных трубопроводов России должно быть передано 61.178 млн т нефти Сургутнефтегаза. Стоимость договора составила 117.472 млрд руб. (с учётом НДС).



Данная сделка была одобрена советом директоров Транснефти 27 декабря 2017 года.



ОАО "Сургутнефтегаз" (ИНН 8602060555) в 2016 году увеличило добычу нефти на 0.4% до 61.849 млн т. Объём добычи газа за прошлый год составил 9.663 млрд куб. м. Согласно независимой оценке, проведённой по МСФО, извлекаемые запасы нефти и газа компании составляют около 2.5 млрд т нефтяного эквивалента. Акционеры компании не раскрываются.



Чистый убыток Сургутнефтегаза в 2016 году по РСБУ составил 104.756 млрд руб. против прибыли в 751.355 млрд руб. Выручка компании за год выросла на 1.5% в годовом выражении и составила 992.538 млрд руб. Валовая прибыль Сургутнефтегаза в 2016 году составила 329.79 млрд руб. по сравнению с 313.863 млрд руб. годом ранее.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.124 млн руб., выпущено 5568748 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Правительству РФ в лице Росимущества принадлежит 100% обыкновенных акций компании (78.1% уставного капитала), привилегированные акции (21.9%) распределены среди миноритариев. В конце марта 2017 года на Московской бирже было продано 1.1 млн привилегированных акций (71%) Транснефти. Продавцом выступила инвестгруппа UCP Ильи Щербовича.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 9 месяцев по МСФО снизилась на 8.61% до 166.845 млрд руб. со 182.564 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.57% до 657.802 млрд руб. с 629.048 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 1.5% до 203.02 млрд руб. с 206.102 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 8.54% до 211.276 млрд руб. с 231.004 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Транснефть" за девять месяцев 2017 года по РСБУ увеличилась в 2.24 раза до 44.811 млрд руб. с 19.987 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.02% до 620.529 млрд руб. с 596.536 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 10.67% до 30.338 млрд руб. с 33.962 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 2.27 раза до 55.384 млрд руб. с 24.371 млрд руб.



"AK&M" от 28.12.2017