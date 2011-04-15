Сбербанк и Газпромбанк профинансируют на 100 млрд руб. проект "Мессояха"

АО "Мессояханефтегаз" получил синдицированный кредит Сбербанка и Газпромбанка по проекту "Мессояха" на разработку Восточно-Мессояхского нефтегазового месторождения. Об этом говорится в сообщении Мессояханефтегаза.



Условия кредита предусматривают предоставление проектного финансирования в сумме 100 млрд руб. на срок до 10 лет синдикатом Газпромбанка и Сбербанка (40 и 60 млрд руб. соответственно).



Проект "Мессояха" реализуется АО "Мессояханефтегаз" – совместным предприятием "Газпром нефти" и НК "Роснефть". Проектное финансирование структурировано без регресса на "Газпром нефть" и Роснефть и не будет увеличивать долговую нагрузку этих компаний.



"Совместно с акционерами мы успешно завершили работу над одной из крупнейших сделок в истории российского рынка проектного финансирования. Интерес банков к участию в проекте подтверждает высокий потенциал актива и эффективность применяемых нами технологий при разработке трудноизвлекаемых запасов материковой Арктики", – сказал генеральный директор АО "Мессояханефтегаз" Виктор Сорокин.



Восточно-Мессояхское является самым северным разрабатываемым месторождением на материковой части России, расположено в Тазовском районе ЯНАО, в 340 км к северу от Нового Уренгоя. Извлекаемые запасы нефти и конденсата составляют более 340 млн т. Открыто 106 залежей в 36 пластах. Освоение месторождения ведет Мессояханефтегаз, акционерами которого на паритетных условиях являются "Газпром нефть" (оператор проекта) и НК "Роснефть". Проект реализуется в условиях автономии, вдали от промышленной и транспортной инфраструктуры.







"AK&M" от 28.12.2017