Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/12/2017
14:26

Сбербанк и Газпромбанк профинансируют на 100 млрд руб. проект "Мессояха"

АО "Мессояханефтегаз" получил синдицированный кредит Сбербанка и Газпромбанка по проекту "Мессояха" на разработку Восточно-Мессояхского нефтегазового месторождения. Об этом говорится в сообщении Мессояханефтегаза.

Условия кредита предусматривают предоставление проектного финансирования в сумме 100 млрд руб. на срок до 10 лет синдикатом Газпромбанка и Сбербанка (40 и 60 млрд руб. соответственно).

Проект "Мессояха" реализуется АО "Мессояханефтегаз" – совместным предприятием "Газпром нефти" и НК "Роснефть". Проектное финансирование структурировано без регресса на "Газпром нефть" и Роснефть и не будет увеличивать долговую нагрузку этих компаний.

"Совместно с акционерами мы успешно завершили работу над одной из крупнейших сделок в истории российского рынка проектного финансирования. Интерес банков к участию в проекте подтверждает высокий потенциал актива и эффективность применяемых нами технологий при разработке трудноизвлекаемых запасов материковой Арктики", – сказал генеральный директор АО "Мессояханефтегаз" Виктор Сорокин.

Восточно-Мессояхское является самым северным разрабатываемым месторождением на материковой части России, расположено в Тазовском районе ЯНАО, в 340 км к северу от Нового Уренгоя. Извлекаемые запасы нефти и конденсата составляют более 340 млн т. Открыто 106 залежей в 36 пластах. Освоение месторождения ведет Мессояханефтегаз, акционерами которого на паритетных условиях являются "Газпром нефть" (оператор проекта) и НК "Роснефть". Проект реализуется в условиях автономии, вдали от промышленной и транспортной инфраструктуры.



"AK&M" от 28.12.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100