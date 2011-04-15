Китайская Geely покупает 8.2% акций Volvo за 3.3 млрд евро

Китайская корпорация Geely Holding приобрела 8.2% акций шведского производителя грузовиков и автобусов Volvo Group, став тем самым его крупнейшим акционером. Об этом сообщается газета "Коммерсант".



По данным издания, сумма сделки составила 3.25 млрд евро. Geely купила акции, принадлежавшие шведскому инвестфонду Cevian Capital.



Данная сделка — продолжение экспансии Geely на международном рынке. Китайской компании уже принадлежит производитель легковых автомобилей Volvo Cars (Volvo Cars была выделена из Volvo Group в 1999 году), британский автопроизводитель Lotus, London Electric Vehicle Company (производит знаменитые лондонские чёрные кебы), американский стартап по выпуску летающих автомобилей Terrafugia.



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