Банк "Открытие" выпустил карту для автолюбителей на базе платёжной системы "Мир"

Банк "Открытие запускает обновленную "Автокарту" на базе платёжной системы "Мир". Об этом говорится в сообщении банка.



Теперь воспользоваться всеми преимуществами данного продукта смогут и автолюбители из числа владельцев карт национальной платёжной системы.



"Автокарта" - это карта для тех, кто за рулем. Владельцы карты получают cash-back 2% с любых операций, совершённых для оплаты товаров и услуг для автомобилистов по всему миру (заправки, автомойки, платные парковки и дороги, прокат автомобилей). Карта доступна в тарифном плане "Базовый". Стоимость обслуживания составляет 99 руб. в месяц, а при выполнении определённых минимальных условий - бесплатно.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1993 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".





"AK&M" от 28.12.2017