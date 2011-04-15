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28/12/2017
15:37

Г.Тимченко приобрёл долю в кубанском производителе яблок

"Волга груп агро" (входит в инвестгруппу Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко) приобрела долю в 35% в капитале ООО "Южные земли" (входит в агрохолдинг "АФГ Националь"), Об этом сообщает газета "Ведомости".

Сумма сделки сторонами не раскрывается.
"Южные земли" занимаются интенсивным садоводством. Уже заложено 395 га яблоневых садов, питомник и первая очередь фруктохранилища на 5000 т. В проект вложено 2.3 млрд руб.

До конца 2018 г. компания заложит ещё 306 га садов. На следующий год также запланировано строительство второй очереди фруктохранилища ещё на 5000 т.

Партнёрство с "Южными землями" - важный шаг в реализации стратегии в агросекторе, говорит директор по связям с общественностью Volga Group Антон Куревин. У группы уже есть другой проект по выращиванию яблок: в 2014 году она приобрела миноритарную долю в компании "Алма продакшн", у которой более 300 га садов.


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