Альфа-Банк вернул в оборот 900 тыс. монет в ходе акции "День монеты", которая проходила в ноябре и декабре в 40 городах страны. Об этом говорится в сообщении банка.



Граждане сдали в кассы Альфа-Банка монет на 2.9 млн руб. В акции приняло участие более 4 тыс. человек, которые смогли бесплатно обменять монеты любого номинала на стандартные банкноты или монеты номиналом 25 руб. с символикой чемпионата мира по футболу FIFA.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



Чистая прибыль Группы "Альфа-Банк" за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла в 2.7 раза до $436 млн.







"AK&M" от 28.12.2017