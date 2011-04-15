Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/12/2017
16:19

Альфа-Банк вернул в оборот 900 тыс. монет

Альфа-Банк вернул в оборот 900 тыс. монет в ходе акции "День монеты", которая проходила в ноябре и декабре в 40 городах страны. Об этом говорится в сообщении банка.

Граждане сдали в кассы Альфа-Банка монет на 2.9 млн руб. В акции приняло участие более 4 тыс. человек, которые смогли бесплатно обменять монеты любого номинала на стандартные банкноты или монеты номиналом 25 руб. с символикой чемпионата мира по футболу FIFA.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.

Чистая прибыль Группы "Альфа-Банк" за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла в 2.7 раза до $436 млн.



"AK&M" от 28.12.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100