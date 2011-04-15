Кабмин вносит в Госдуму законопроект о целевом обучении

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта поправок в закон "Об образовании". Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Законопроектом в основном сохраняются действующие нормы в части целевого обучения, которое осуществляется на основе договора о целевом обучении между гражданином и заказчиком целевого обучения: федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом.



В число условий договора о целевом обучении законопроектом предлагается включить обязательство гражданина по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении. Это позволит обеспечить защиту интересов работодателя в случае отчисления гражданина из образовательной организации ранее завершения срока освоения основной образовательной программы.



Также предлагается ввести новую норму об установлении в договоре о целевом обучении срока трудовой деятельности в организации, определённой договором, но не менее трёх лет, и срока трудоустройства в эту организацию.



При этом ответственность заказчика целевого обучения за нетрудоустройство гражданина предлагается установить не двукратно размеру социальной поддержки, а в сумме, равной трёхкратной величине среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте Федерации, на территории которого должен был быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении.



В перечень вопросов, регулируемых Правительством России, дополнительно планируется включить установление условий определения и изменения места трудовой деятельности, порядка выплаты компенсации заказчиком целевого обучения и возмещения расходов гражданином.



Новой статьёй 71(1) предлагается установить, что граждане, которые заключили договор целевого обучения, имеют право на приём на целевое обучение при условии, что этот договор заключён с заказчиком, который относится к категориям, установленным законом "Об образовании в Российской Федерации". Законопроектом дополняется перечень таких категорий. В него предлагается включить: организации, включённые в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса; дочерние хозяйственные общества государственных компаний, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых присутствует доля РФ, субъекта Федерации или муниципального образования, акционерных обществ, акции которых находятся в собственности или в доверительном управлении государственной корпорации; организации, которые созданы государственными корпорациями или переданы государственным корпорациям в соответствии с федеральными законами об этих корпорациях.



Приём на целевое обучение будет осуществляться по специальностям и направлениям подготовки в пределах определённой квоты. Такая квота будет устанавливаться Правительством России, органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления (в зависимости от источников финансирования контрольных цифр приёма с учётом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей).



Правительство РФ также предлагается наделить правом устанавливать квоту с указанием перечня субъектов Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении.



К мерам ответственности, возникающей в случае неисполнения обязательств в рамках договора целевого обучения, в случае использования механизма приёма на целевое обучение законопроектом дополнительно предусматривается штраф в размере расходов за счёт которых обучается гражданин. Штраф будет выплачиваться гражданином или заказчиком целевого обучения в зависимости от того, кем допущено неисполнение обязательств.



"AK&M" от 28.12.2017