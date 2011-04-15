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28/12/2017
16:13

НОВАТЭК подал в ФАС ходатайство на покупку газовых активов АЛРОСА

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от НОВАТЭКа ходатайство на покупку газовых активов АЛРОСА, сообщает газета "Коммерсант".

"Ходатайства будут рассмотрены в положенные законом сроки", - уточнил представитель ФАС.

Наблюдательный совет АЛРОСА 22 декабря одобрил продажу газовых активов на открытом аукционе, а также основные сроки и параметры проведения торгов. На аукцион единым лотом выставляются 100% пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".

Приём заявок на участие в аукционе начнётся 26 декабря 2017 года и продлится до 29 января 2018 года. В соответствии с документацией датой проведения аукциона определено 19 февраля 2018 года.

Начальная цена аукциона определена в размере 30 млрд руб., шаг аукциона – 100 млн руб.

АЛРОСА консолидировала Геотрансгаз и УГК в 2012 году, сумма сделки составила $1.037 млрд. В сентябре 2013 года ПАО "НК "Роснефть" подписало соглашение о покупке газовых активов у АЛРОСА за $1.38 млрд, однако сделка не состоялась.

АО "Геотрансгаз" и ООО "Уренгойская газовая компания" осуществляют недропользовательскую деятельность по добыче природного газа и газового конденсата на территории Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе.

В настоящее время АО "Геотрансгаз" осуществляет промышленную эксплуатацию валанжинской газоконденсатной залежи и сеноманской газовой залежи на своём лицензионном участке Берегового нефтегазоконденсатного месторождения.

ООО "Уренгойская газовая компания" проводит геологоразведочные работы, осуществляет проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы по освоению участка и вводу существующих месторождений Усть-Ямсовейского лицензионного участка в промышленную эксплуатацию. АК "АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению с 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.

НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2016 году НОВАТЭК снизил добычу газа на 2.7% до 66.1 млрд куб. м. Добыча жидких углеводородов за прошлый год выросла на 36.8% до 12.441 млн т.

Чистая прибыль НОВАТЭКа по РСБУ в первом полугодии 2017 года снизилась на 1% до 90.064 млрд руб. Выручка увеличилась на 11.3% до 228.317 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 6.6% до 101.4 млрд руб.

Чистая прибыль НОВАТЭКа по МСФО, относящаяся к акционерам, за январь-сентябрь 2017 года снизилась в 1.8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 111.998 млрд руб. Выручка от реализации нефти и газа выросла на 5.5% и составила 412.001 млрд руб.

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