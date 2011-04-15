Ингосстрах выплатил 3 млн руб. в связи с несчастным случаем на строительной площадке

СПАО "Ингосстрах" выплатило страховое возмещение члену некоммерческого партнёрства – саморегулируемой организации в связи с несчастным случаем, повлекшим гибель рабочего на строительной площадке в ходе выполняемых работ. Сумма возмещения составила 3 млн руб., говорится в сообщении компании.



Согласно договору, в Ингосстрахе была застрахована гражданская ответственность за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ со страховой суммой в размере 10.5 млн руб.



Помимо стандартных рисков гражданской ответственности в покрытие также включены убытки, возникшие у собственника, здания, сооружения, концессионера, застройщика, технического заказчика, которые возместили потерпевшим причиненный вред и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса РФ.



Согласно положениям указанной статьи Градостроительного Кодекса РФ, дополнительно к условиям возмещения вреда жизни или здоровью третьих лиц предусмотрены компенсации сверх возмещения вреда. Так, в случае смерти потерпевшего его родственники получают компенсацию в размере 3 млн руб. от застройщика здания.



"Стоит отметить, что размеры компенсации, предусмотренные Градостроительным кодексом, превышают размеры подобных компенсаций по другим видам страхования, таким как ОСОПО или ОСГОП, где в случае смерти предусмотрена максимальная выплата в размере 2 млн руб. При этом после осуществления выплаты застройщик имеет право обратного требования (регресса) к лицу, выполнившему соответствующие работы по строительству, вследствие недостатков которых причинен вред, коим в данном случае являлся наш клиент. Застройщик осуществил выплату родственникам пострадавшего и обратился к нашему клиенту с регрессным требованием, на основании которого Ингосстрах и осуществил выплату", – уточнил начальник управления страхования ответственности компании "Ингосстрах" Дмитрий Шишкин.



В ноябре 2016 года Ингосстрах урегулировал первый аналогичный страховой случай, связанный с гибелью рабочего на строительной площадке в ходе выполняемых работ, выплатив клиенту 3 млн руб. Настоящая выплата – вторая в рамках действия статьи 60 Градостроительного кодекса РФ за все время страхования таких рисков в Ингосстрахе.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 28.12.2017