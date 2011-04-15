Цены на бензин за неделю, с 18 по 24 декабря, выросли на 0.3% до 39.11 руб. за литр. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены на бензин АИ-80 и АИ-92 составили 35.52 руб. и 38.01 руб. соответственно. Бензин АИ-95 на конец отчётного периода стоил в среднем по России 41.09 руб.



Цена на дизельное топливо за отчётную неделю выросла на 0.6% и составила 40.49 руб. за литр.



За прошедшую неделю в 57 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин. Более всего он подорожал в Петропавловске-Камчатском - на 2.1%, Нальчике и Казани - на 1.3%. Снижение цен на бензин на 0,3% зафиксировано в Тамбове, на 0.1% - в Ульяновске и в Липецке. В Москве за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0.1%, в Санкт-Петербурге - на 0.3%.





"AK&M" от 28.12.2017