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28/12/2017
17:23

Росатом расширяет российско-бразильское сотрудничество в сфере ядерной медицины

АО "В/О "Изотоп" и Национальная комиссия по ядерной энергии Бразилии (CNEN) подписали пятилетнее соглашение на поставку изотопной продукции производства предприятий изотопного комплекса госкорпорации "Росатом". Об этом сообщает пресс-служба "Изотопа".

В рамках заключённого соглашения в дополнение к текущим еженедельным поставкам молибдена-99 и йода-131 "Изотоп" будет поставлять лютеций-177, иттрий-90, кобальт-57, а также источники ионизирующего излучения на основе иридия-192 и генераторы германия-68/галлия-68.

Соглашение является важным этапом в развитии российско-бразильского сотрудничества в сфере ядерной медицины и открывает новые возможности для расширения линейки поставляемой изотопной продукции как медицинского, так и промышленного назначения.

Напомним, Бразилия использует молибден-99 российского производства с 2015 года. За последние 3 года в страну было поставлено более 20 тыс. Ки, что позволило провести десятки тысяч диагностических процедур в области онкологии и кардиологии. Кроме того, начиная с 2016 года, Росатом полностью удовлетворяет потребность Бразилии в сырьевом йоде-131, который применяется в терапии и диагностике заболеваний щитовидной железы.

АО "Всерегиональное объединение "Изотоп" (ИНН 7704674312) - важнейшее звено, осуществляющее связь между производителями изотопной продукции - предприятиями госкорпорации "Росатом" - и потребителями этой продукции на российском и международном рынках. Среди партнёров-покупателей компании - более 100 зарубежных компаний, расположенных в 30-ти странах, и свыше 600 организаций - покупателей изотопной продукции на внутреннем рынке.

Приоритетами АО "В/О "Изотоп" являются обеспечение бесперебойных поставок изотопной продукции, клиентоориентированный подход, активное сотрудничество с ведущими международными организациями по вопросам уменьшения радиологической угрозы, работа по расширению перечня наименований выпускаемых высокотехнологичных изделий.






"AK&M" от 28.12.2017
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