ЦБ утвердил новую редакцию требований к раскрытию информации банками

ЦБ РФ утвердил новую редакцию требований к раскрытию кредитными организациями информации о своей деятельности. Соответствующие требования содержатся в Указании Банка России от 06.12.2017 N 4638-У "О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности", которое зарегистрировано в Министерстве юстиции и вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.



Теперь банки должны будут раскрывать информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом в соответствии с Указанием Банка России от 07.08.2017 N 4482-У "О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом" - в форме отдельного документа либо отдельного приложения к годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчётности.



Состав информации, раскрываемой кредитными организациями в рамках годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчётности, будет приведён в соответствие требованиям МСФО.





"AK&M" от 28.12.2017