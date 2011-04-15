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29/12/2017
11:46

ТрансФин-М полностью разместил допвыпуск акций объёмом 3 млрд руб.

ПАО "ТрансФин-М" 28 декабря завершило размещение дополнительного выпуска акций объёмом 3 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, фактически размещено 100% выпуска.

Выпуск, размещённый по закрытой подписке, включает 30 млрд обыкновенных акций номиналом 0.1 руб. каждая. Цена размещения равна номиналу. Государственный регистрационный номер - 1-01-50156-А-003D от 27 ноября 2017 года. Приобретатели ценных бумаг - акционеры общества.

ПАО "ТрансФин-М" (ИНН 7708551181) учреждено 4 февраля 2005 года НПФ "Благосостояние". Компания разработала и использует единую технологию передачи оборудования в лизинг. В сферу деятельности входит лизинг железнодорожного транспорта, коммерческой недвижимости, оборудования, автомобилей и спецтехники. По итогам 2016 года объём нового бизнеса по сумме договоров лизинга общества составил 46.9 млрд руб., совокупный размер лизингового портфеля - более 277 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "ТрансФин-М" за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 14.82% до 824.301 млн руб. с 717.883 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Процентные доходы от финансового лизинга увеличились на 12.99% до 7.154 млрд руб. с 6.332 млрд руб., чистый процентный доход - на 52.02% до 2.157 млрд руб. с 1.391 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 19.87% до 1.024 млрд руб. с 853.889 млн руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТрансФин-М" за 9 месяцев 2017 года по РСБУ выросла на 25.83% до 919.034 млн руб. с 730.363 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась в 2.21 раза до 30.801 млрд руб. с 13.963 млрд руб., прибыль от продаж - на 63.42% до 11.822 млрд руб. с 7.234 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 27.85% до 1.113 млрд руб. с 870.849 млн руб.




"AK&M" от 29.12.2017
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