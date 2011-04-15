ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Северный Кредит"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Северный Кредит". Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.



В ходе проводимой Банком России инспекционной проверки КБ "Северный Кредит" установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала).



В связи с возникшим дефицитом ликвидности в последней декаде декабря 2017 года банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками.



Кроме того, КБ "Северный Кредит" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.



АО КБ "Северный Кредит" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"



По величине активов на 1 декабря 2017 года кредитная организация занимала 244-е место в банковской системе Российской Федерации.





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