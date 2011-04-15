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29/12/2017
14:20

Минкомсвязи: отмена роуминга позволит в два-три раза снизить цены для путешествующих абонентов

Отмена роуминга позволит в два-три раза снизить цены для путешествующих абонентов. Об этом говорится в сообщении Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, которое совместно с Федеральной антимонопольной службой провели совещание с крупнейшими операторами мобильной связи, посвящённое отмене роуминга в России.

Участники совещания подвели итоги работы в 2017 году, отметив, что все крупнейшие операторы уже начали менять тарифные планы в соответствии с планом отмены роуминга и что от этого понятия удастся отказаться уже в первом полугодии 2018 года.

"Антимонопольной службе, Минкомсвязи России и операторам удалось найти правильную форму отраслевого диалога, когда работа идет в рамках создания единого общего плана мероприятий и его реализации, - сказал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров, цитируемый в сообщении. - Минкомсвязь России также планирует принимать уточняющие поправки в целый ряд нормативно-правовых актов: планируется усовершенствовать приказ министерства о пропуске трафика, рассмотреть вопрос об уровне цен на межоператорские соединения, развивать законодательство, связанное с доступом операторов связи в многоквартирные дома и уточнить целый ряд других приказов, постановлений и законов. Для обеспечения успешного развития отрасли телекоммуникаций и сохранения высочайшего уровня конкуренции мы стараемся и дальше либерализовать отраслевое регулирование и видим, что операторы идут нам навстречу, чтобы такие понятия, как внутрисетевой роуминг и национальный роуминг окончательно ушли в прошлое".

Министр отметил, что не требуется принятия отдельных законов, которые в целом запрещали бы какие-то отдельные понятия, как роуминг или другие виды услуг. "Операторы находятся в конкурентной среде и при таком внимательном отношении Федеральной антимонопольной службы это произойдет естественным образом в течение первого-второго квартала", - сказал он.

По итогам заседания регуляторы и операторы связи договорились о том, что уже в январе 2018 года произойдёт значительный объём изменений в тарифных планах, который позволит почувствовать изменения подавляющему большинству абонентов в роуминге. В зависимости от тарифного плана и условий обслуживания абонента, а также удаленности его поездки, цена на связь может снизиться в два-три раза и более.

Участники заседания отдельно отметили проработку вопроса с тарифами на мобильную связь в роуминге для абонентов, которые посещают Крымский Федеральный округ. "Уже сегодня мы отмечаем определенные положительные изменения и ждём ещё больше таких изменений в начале 2018 года", - подчеркнул глава Минкомсвязи России.

Напомним, что по независимым оценкам международных аналитических институтов, Россия уже более года входит в число стран с самыми доступными ценами на мобильную связь. Так, в рейтинге 2016 года "Индекс готовности к сетевому обществу" Всемирного экономического форума (ВЭФ) Россия заняла второе место в мире по уровню доступности услуг сотовой связи после Гонконга.

"AK&M" от 29.12.2017
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