"Швабе" запустил новый станок для производства алмазных инструментов

В Москве на производственной площадке холдинга "Швабе" введён в эксплуатацию новый станок горячего прессования для изготовления сферических алмазных инструментов. Об этом сообщил Ростех.



Оборудование позволяет создавать изделия для тонкого шлифования различных оптических деталей.



Новое оборудование запущено на предприятии холдинга - Научно-производственном объединении "Оптика" - в рамках Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы".



"Станок горячего прессования позволяет спекать алмазный инструмент диаметром до 200 мм в вакууме, что обеспечивает его повышенную стойкость. Оборудование оснащено электронными измерительными устройствами и контроллером, обеспечивающими во время создания алмазных инструментов заданный цикл прессования - требуемое усилие прессования, температуру и время выдержки", - сообщил генеральный директор НПО "Оптика" Сергей Кузнецов, цитируемый в сообщении.



С 1980-х годов "Оптика" занимается производством алмазных инструментов, предназначенных для тонкого шлифования изделий различного назначения из оптического стекла и кристаллических материалов.



В 2017 году на предприятии создано отдельное подразделение по изготовлению высокотехнологичных алмазных инструментов для тонкого шлифования оптических деталей.



С помощью нового станка специалисты "Оптики" будут изготавливать так называемые таблеточные элементы для тонкого шлифования типа ЭАТ и алмазные сферические шлифовальники типа АСШ, которые обеспечивают тонкое шлифование сферических деталей как одиночно, так и в блоках.



Холдинг "Швабе" объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входит 64 организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы, оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб.



"AK&M" от 29.12.2017