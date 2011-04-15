Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/12/2017
13:04

"Швабе" запустил новый станок для производства алмазных инструментов

В Москве на производственной площадке холдинга "Швабе" введён в эксплуатацию новый станок горячего прессования для изготовления сферических алмазных инструментов. Об этом сообщил Ростех.

Оборудование позволяет создавать изделия для тонкого шлифования различных оптических деталей.

Новое оборудование запущено на предприятии холдинга - Научно-производственном объединении "Оптика" - в рамках Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы".

"Станок горячего прессования позволяет спекать алмазный инструмент диаметром до 200 мм в вакууме, что обеспечивает его повышенную стойкость. Оборудование оснащено электронными измерительными устройствами и контроллером, обеспечивающими во время создания алмазных инструментов заданный цикл прессования - требуемое усилие прессования, температуру и время выдержки", - сообщил генеральный директор НПО "Оптика" Сергей Кузнецов, цитируемый в сообщении.

С 1980-х годов "Оптика" занимается производством алмазных инструментов, предназначенных для тонкого шлифования изделий различного назначения из оптического стекла и кристаллических материалов.

В 2017 году на предприятии создано отдельное подразделение по изготовлению высокотехнологичных алмазных инструментов для тонкого шлифования оптических деталей.

С помощью нового станка специалисты "Оптики" будут изготавливать так называемые таблеточные элементы для тонкого шлифования типа ЭАТ и алмазные сферические шлифовальники типа АСШ, которые обеспечивают тонкое шлифование сферических деталей как одиночно, так и в блоках.

Холдинг "Швабе" объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входит 64 организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы, оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции.

ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.

Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб.

"AK&M" от 29.12.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100