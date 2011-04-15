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29/12/2017
11:38

Связь с КА "Ангосат" восстановлена

Связь с КА "Ангосат" восстановлена. Об этом сообщил Роскосмос.

Специалисты РКК "Энергия" получили телеметрическую информацию с космического аппарата "Ангосат", запущенного 26 декабря ракетой космического назначения "Зенит-3SLБФ" с космодрома "Байконур".

Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме.

"Ангосат" - космический аппарат, созданный РКК "Энергия" в интересах Республики Ангола, для обеспечения вещания в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Республики Ангола, а также на территорию всего африканского континента. Проект "Ангосат" предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания. В реализации проекта также участвуют предприятия госкорпорации "Роскосмос".



"AK&M" от 29.12.2017
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