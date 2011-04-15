Связь с КА "Ангосат" восстановлена. Об этом сообщил Роскосмос.



Специалисты РКК "Энергия" получили телеметрическую информацию с космического аппарата "Ангосат", запущенного 26 декабря ракетой космического назначения "Зенит-3SLБФ" с космодрома "Байконур".



Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме.



"Ангосат" - космический аппарат, созданный РКК "Энергия" в интересах Республики Ангола, для обеспечения вещания в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Республики Ангола, а также на территорию всего африканского континента. Проект "Ангосат" предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания. В реализации проекта также участвуют предприятия госкорпорации "Роскосмос".







"AK&M" от 29.12.2017