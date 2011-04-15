ЦБ прекратил полномочия СРО КПК, в которую входили участники "финансовой пирамиды"

Банк России принял решение о прекращении статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы (СРО КПК), - Межрегионального союза кредитных кооперативов "Опора кооперации". Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Именно в эту СРО входили 20 из 22 КПК - участников крупной "финансовой пирамиды", действовавшей в ряде российских регионов. По результатам надзорных действий Департамента микрофинансового рынка Банка России было установлено, что в данной схеме КПК использовались в противоправных целях, направленных на обеспечение формальной легитимности деятельности "финансовой пирамиды", при очевидно неудовлетворительном контроле со стороны саморегулируемой организации. По итогам выездных проверок Банк России выдал КПК предписания о запрете на привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. По материалам, предоставленным регулятором, МВД России возбудило уголовное дело, провело обыски и задержания участников преступной группы.



В работе СРО Межрегиональный союз кредитных кооперативов "Опора кооперации" Банком России были выявлены нарушения требований закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и нормативных актов Банка России, неоднократное несоблюдение сроков исполнения запросов Банка России, а также предоставление заведомо недостоверной информации и непредставление информации в ЦБ.



Институт саморегулирования в системе пропорционального надзора на рынке микрофинансирования отвечает интересам профессиональных участников различных секторов рынка. При этом важнейшей функцией СРО является контроль деятельности ее членов.



"В настоящее время перед саморегулируемыми организациями стоит вопрос о формировании эффективной системы контроля на основе риск-ориентированного подхода с упором на превентивный и дистанционный надзор, - отметил Илья Кочетков, директор Департамента микрофинансового рынка Банка России. - Также СРО стоит обратить внимание на подбор высококвалифицированных и профессиональных кадров, осуществляющих контрольную функцию, поскольку ненадлежащее выполнение саморегулируемыми организациями этих функций несет в себе повышенные риски для потребителей финансовых услуг".



"AK&M" от 29.12.2017