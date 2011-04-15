АСВ начнёт выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "Северный Кредит" не позднее 18 января

АСВ начнет выплату страхового возмещения КБ "Северный Кредит" не позднее 18 января 2017 года. Об этом говорится в сообщении АСВ.



Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам Агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением Правления Агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 12 января 2018 года.



Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн руб. в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди).



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Северный Кредит" 29 декабря.



По величине активов на 1 декабря 2017 года кредитная организация занимала 244-е место в банковской системе Российской Федерации.











"AK&M" от 29.12.2017