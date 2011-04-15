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29/12/2017
13:07

Объём ипотечных продаж ВТБ по итогам 2017 года составит 434 млрд руб.

Объём ипотечных продаж ВТБ по итогам 2017 года составит 434 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2016 года на 30%. Об этом говорится в сообщении банка.

Ипотечный портфель банка по сравнению с началом года вырастет на 14% и достигнет 1.126 трлн руб.

Основной объём ипотечных сделок в 2017 году приходится на готовое жилье: их доля в общем объёме выдач составила 47.5%. Доля квартир в новостройках по итогам года составила 42.6%. В связи со снижением ставок на ипотечном рынке в течение года выросла популярность программы рефинансирования. Её доля в общем объёме продаж увеличилась до 8%: на цели рефинансирования было выдано более 17.4 тыс. ипотечных кредитов на 33.6 млрд руб.

Около 16% от общего объёма продаж пришлось на специальную программу "Больше метров - меньше ставка": в 2017 году ей воспользовались 18.5 тыс. человек, оформивших кредиты на сумму 66.4 млрд руб. При этом средняя площадь приобретаемой недвижимости по-прежнему сохраняется на уровне 60 кв. м.

По сравнению с 2016 годом средняя сумма кредита выросла на 10% и составила для Москвы и области 3.8 млн руб., для регионов - 2.1 млн. Размер среднего первоначального взноса существенно не изменился и остаётся на уровне 32% от стоимости квартиры. При этом средний срок кредита в 2017 года составил 16 лет, а реальный средний срок выплаты по ипотеке значительно меньше - на уровне 7 лет.

Регионами-лидерами по выдаче ипотечных кредитов в 2017 года традиционно стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Свердловская область.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-октябре 2017 года выросла в 2.4 раза до 90.9 млрд руб. с 38 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

"AK&M" от 29.12.2017
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